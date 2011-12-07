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ПФР по РТ: Большинство пенсионеров получили пенсии в новом размере

Средний размер страховых пенсий по старости вырос до 16 306 рублей.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Елена Полякова сообщила о индексации страховых пенсий в республике.

По словам Поляковой, согласно закону, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Уже с начала года с учетом индексации большинство пенсионеров получили пенсии в новом размере.

Также на 4,9% проиндексируют ежемесячную денежную выплату, а социальные пенсии — на 2,6%. 

Известно, что расходы на пенсионное обеспечение в 2020 году составили 250 млрд рублей. Средний размер страховых пенсий по старости вырос до 16 306 рублей. Свыше 1,1 млн пенсионеров получают в Татарстане пенсии в полном объеме и в установленные сроки.

КВ
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