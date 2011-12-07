Прокурор РТ: Проблемы с невыплатой зарплаты должны быть взяты под особый контроль

На итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил о результатах проделанной работы 2020 года.

Отмечается, что в результате реагирования сотрудников республиканской прокуратуры были пресечены незаконные увольнения, сокращения штата сотрудников в организациях и изменения условий труда.

Также в ведомстве отработали проблемы с выплатой зарплаты ниже МРОТ. По словам Нафикова, этот вопрос должен быть взят под особый контроль. В прошедшем году благодаря прокуратуре 20 тысяч работников получили более полумиллиарда рублей заработанных средств.