Рамиль Гали: Чтобы стать фотографом, недостаточно уметь нажимать на кнопку фотоаппарата

Об этом наша беседа с председателем Союза фотографов Республики Татарстан, известным фотохудожником Рамилем Гали.

Каждый сам себе фотограф

— Рамиль, в чем вы видите главную задачу Союза фотографов Татарстана?

— Важно запустить проекты, которые должны начать работать сразу, и разработать долгосрочные планы. Мы составили письма с предложениями о сотрудничестве и разослали их во все республиканские министерства и ведомства. Например, Министерству образования и науки РТ предложили ввести в школах факультативные уроки, мастер-классы по фотографии, на которых признанные фотохудожники знакомили бы школьников с азами фотодела.

— Это актуально? Ведь сейчас у каждого есть телефон с камерой, каждый сам себе фотограф…

— Да, все выкладывают в соцсети фотографии, но их качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Надо повышать культуру фотографии: знакомить детей с определенными приемами: как выстроить кадр, что такое композиция, цвет, свет… Это важно, чтобы у человека с раннего детства формировалось правильное восприятие красоты мира. Чтобы быть фотографом, недостаточно уметь нажимать на кнопку фотоаппарата.

Фотовзгляд в прошлое и будущее

— Планируется ли в Казани создание современной фотогалереи?

— Галерея городу необходима. В прошлом году открылась фотогалерея в АО «Татмедиа». Там можно представить только 30 фотографий. Для масштабных проектов этого мало. А идей у нас много. Например, сделать постоянно действующую выставку членов Союза фотографов РТ. На данный момент в союзе 160 фотомастеров, можно было бы делать живые, регулярно меняющиеся экспозиции — разные авторы, разные темы.

Или создавать ретроспективные экспозиции. Например, мы можем собрать в архивах фотографов кадры, снятые, допустим, 30 лет назад, в январе 1991 года, и напомнить всем, что происходило в это время в Казани, чем тогда жил город. Такой взгляд в прошлое очень интересен, потому что фотография — это объективный исторический документ. И в этом ее ценность.

Результатом таких выставок могут стать каталоги, фотоальбомы, книги с архивными фотографиями. Это должны быть не просто фотографии с подписями. У каждого фотографа есть немало кадров, с которыми связаны интересные, необычные истории, особенно, если это съемка какого-то значимого события, известного человека. Такие истории могут стать фишкой фотоальбомов.

— Вы уже начали проводить тематические передвижные выставки в районах Татарстана…

— Будем развивать этот проект. В рамках Года родных языков и народного единства фотографы могли бы отправиться в творческие экспедиции по республике, запечатлеть обряды, обычаи, традиции народов, проживающих в Татарстане, и объективно показать, как реализуется национальная политика на местах.

В районах проходит много интересных, значимых событий, но побывать на всех невозможно. Поэтому будем налаживать связи с местными фотографами, чтобы представлять их работы в Казани.

Нужно искать новые формы работы, например, объединять концерты, фестивали, мероприятия в парках, скверах с тематическими фотовыставками, придумывать оригинальные флешмобы, конкурсы. Все это привлечет внимание к фотографии как к виду искусства.

Продвижение на мировой уровень

— Имеют ли татарстанские фотомастера шанс выйти на международный уровень?

— У нас много сильных, талантливых фотографов, но их практически не знают за пределами республики. Нам надо самим активнее выходить на международные фестивали, конкурсы, выставки, мастер-классы ведущих фотографов мира. Участие в таких проектах — это огромный опыт, возможность многому научиться и себя показать. Будем серьезно заниматься продвижением наших фотографов.

— Насколько реально проведение в Казани международного фотофестиваля?

— Большой фестиваль с выставками, конкурсами, мастер-классами планируем. Мы можем пригласить фотомастеров с мировыми именами. Для проведения фестиваля на самом высоком уровне у нас есть все: и отели, и выставочные залы, и главное — сама Казань. В рамках биеннале фотографы из разных стран мира будут снимать Казань, и фотографии с видами нашего города попадут в международные каталоги. Это будет красивая и эффективная реклама Казани и Татарстана.

— Подготовить фотовыставку — затратное дело?

— Затратное. Только распечатка одной фотографии большого выставочного формата и покупка рамки обойдутся примерно в тысячу рублей. Если делать персональную выставку, где представлено в среднем 80 работ, то придется заплатить 80 тысяч рублей. И это не считая аренды зала, расходов на рекламу выставки, расходов на доставку фотографий. Но даже такие деньги можно было бы вложить в организацию выставки, если знать, что фотографии будут не только показаны посетителям, но проданы. Но у нас, к сожалению, нет коллекционеров, которые покупают фотографии. А правильно подобранные фотографии могут стать стильным, оригинальным элементом дизайна квартиры, офиса, ресторана, кафе, торговых центров, украшением общественных пространств, парков, скверов. Нам нужно развивать эту культуру.