Роспотребнадзор по РТ: Вопрос смягчения антиковидных мер будет рассматриваться весной

В Татарстане вопрос смягчения антиковидных мер может быть рассмотрен весной 2021 года, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«В части ношения масок мы говорили, что это будет однозначно как минимум до конца марта, то есть до конца эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом», — уточнила Авдонина.

Она также заметила, что на данном этапе вопрос смягчения ограничений не рассматривается.

Напомним, за сутки в Татарстане вывили 86 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 15 275 случаев заболевания COVID-19, 11 659 человек выздоровели, 233 — скончались.