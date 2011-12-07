С 1 февраля ужесточается контроль за маркировкой товаров

Обязанность по получению и нанесению соответствующих знаков на товары была возложена на юридических лиц и ИП, занимающихся их импортом, производством, поставкой, торговлей оптом или в розницу.

Следует учесть, что с 1 февраля маркировке обязательно подлежат даже те товары, которые не выставлены на реализацию, а хранятся на складах. C этого дня они будут считаться контрафактными. Изменения касаются товаров легкой промышленности.

Маркировать следует товары, включенные в специальный Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. На данный момент в обязательном порядке процедуру должны проходить такие товары, как табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, фототовары, шины. На основании специальных норм в настоящее время также нужно маркировать одежду, текстиль, лекарственные препараты.

Предпринимателям для государственного учета и возможности легально продавать подлежащий обязательной маркировке товар необходимо заносить информацию о нем в национальную систему маркировки «Честный знак», сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Нарушение этих требований может повлечь за собой такие меры, как наложение ареста на контрафактные товары и штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для предпринимателей и от 50 до 300 тысяч рублей для должностных лиц.