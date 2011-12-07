В 2020 году татарстанские семьи с детьми получили 18 млрд рублей в качестве господдержки, сообщила замуправляющего ПФР России по РТ Елена Полякова.

«В прошлом году мы реализовывали указы Президента о выплате детских пособий на детей до трех и до 16 лет, дополнительные единовременные выплаты на всех детей до 16 лет. К новому годы мы выплатили по 5 тыс. рублей почти на 400 тыс. детей до 7 лет», — уточнила спикер.

В ПФР уточнили, что 144 тыс. детей получили ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей, 648 тыс. детей в возрасте до 16 лет получили ежемесячную выплату на сумму 6 тыс. рублей, еще 553 тыс. семей, которые воспитывают 766 тыс. детей, получили дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей.