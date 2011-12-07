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В 2021 году многодетные мамы из РТ смогут выйти на пенсию раньше

Досрочное оформление пенсии доступно мамам трех детей при наличии стажа 15 лет.

Многодетные мамы из Татарстана смогут выйти на пенсию раньше в 2021 году, сообщила замуправляющего ФВР по РТ Елена Полякова.

Она напомнила, что с 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, согласно которым многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше: мамы троих детей — в 57 лет, мамы четверых детей — в 56 лет, мамы пятерых детей — в 50 лет.

«Пенсионное законодательство предусматривает еще с советских времен досрочное назначение пенсий многодетным матерям, имеющим пять и более детей, при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — уточнила Полякова.

КВ
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