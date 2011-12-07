В 2021 году многодетные мамы из РТ смогут выйти на пенсию раньше

Многодетные мамы из Татарстана смогут выйти на пенсию раньше в 2021 году, сообщила замуправляющего ФВР по РТ Елена Полякова.

Она напомнила, что с 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, согласно которым многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше: мамы троих детей — в 57 лет, мамы четверых детей — в 56 лет, мамы пятерых детей — в 50 лет.

«Пенсионное законодательство предусматривает еще с советских времен досрочное назначение пенсий многодетным матерям, имеющим пять и более детей, при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — уточнила Полякова.