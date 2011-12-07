В Казани открылись три дополнительных пункта вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы наращиваем развертывание пунктов для вакцинации по Республике Татарстан. В настоящее время их 71», — уточнил министр.

В Казани дополнительные пункты вакцинации открылись в поликлиники № 13 (запись ведется по номеру 8 (843) 555-00-81, 598-30-03), а также в поликлинике № 17 (8 (843) 554-19-26, 598-30-03) и № 19 (8 (843) 516-25-75 (78), 598-30-03).

Жаворонков отметил, что записаться на вакцинирование также можно через Госуслуги.

Всего в Татарстане вакцинацию прошли 9 345 человек, 1 876 из них уже прошли второй этап.