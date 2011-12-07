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В Казани прошел круглый стол на тему продвижения розничных продаж печатной продукции в РТ

В мероприятии приняли участие руководители розничных сетей и издатели.

Сегодня в Казани на базе редакции газеты «Казанские ведомости» состоялся круглый стол, на котором были подняты вопросы продвижения розничных продаж печатной продукции в Татарстане. 

Как отметила президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Венера Якупова, на сегодня отрасли необходимы законодательные решения, выделяющие места продаж прессы из общего массива розничных точек. Точки, продающие печатную продукцию, должны иметь целый ряд преимуществ, в частности, должны быть предусмотрены особые правила их организации и ликвидации. Также спикер добавила, что необходимы и локальные законодательные и административно-правовые решения, реализация которых позволит развиваться розничным продажам печатной продукции.

Подробности в ближайшем номере « Казанских ведомостей».

КВ
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