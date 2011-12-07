В Татарстане подтвердили 86 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 22 января текущего года зарегистрировано 15 275 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 86 новых случаев, два из них завозные. 31 человек госпитализирован, 55 татарстанцев получают лечение на дому.

Всего выздоровело 11 659 человек, в том числе 82— за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» уже сделали 9 345 человек, вторую дозу из них получили 1876 человек. Всего же в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины – использовано 69,5%.







