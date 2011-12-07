В ушедшем году прокуратура РТ возбудила 32 уголовных дела по коррупции

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В ушедшем году прокуратура РТ возбудила 32 уголовных дела по коррупционным преступлениям.
В своем докладе глава ведомства Илдус Нафиков сообщил, что за прошлый год были пресечены 830 нарушений, связанных с ненадлежащим представлением информации о доходах, расходах и имуществе служащих, к ответственности привлекли более 560 должностных лиц.
Прокурор республики отметил, что не обошлось и без увольнения «в связи с утратой доверия», также поставлен вопрос об ответственности еще 64 служащих. После Нафиков потребовал усилить контроль за юридическими лицами за незаконные вознаграждения.