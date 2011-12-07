Мой папа - настоящий полковник!

Поворот судьбыВадим стоял в очереди в кассу, чтобы купить билет в городок, куда его как молодого специалиста направили после окончания кооперативного техникума. Но его выдернули из очереди друзья, сказав, что сейчас идет прием в Череповецкое пехотное училище, а там вся учеба за государственный счет. Это и сыграло решающую роль в судьбе молодого человека, короткая биография которого была отягощена клеймом «сын врага народа».Именно так, случайно и «непоправимо», произошел судьбоносный перелом в жизни моего папы - Вадима Константиновича Линтварева, настоящего полковника, ракетчика, ветерана МЧС. Из товароведа промышленных товаров он в одночасье попал в профессиональные военные.Но не все было так просто. Экзамены сданы успешно, но Вадима по причине «неправильной» биографии не приняли. И тут судьба снова делает крутой вираж - посылает юноше спасение в лице начальника пехотного училища генерал-майора Потапова. Увидев паренька со слезами на глазах и узнав о их причине, он взял абитуриента за руку и отвел в приемную комиссию со словами: «Сын за отца не отвечает. Принять!»Начались суровые и изматывающие будни молодого пехотинца. Многокилометровые марш-броски по бездорожью, стертые в кровавые мозоли ноги, соленый пот, заливающий глаза, упорные занятия на стрельбище... И зарок самому себе: «Успешно окончить учебное заведение». Так и случилось. Училище с отличием окончено, впереди офицерские будни на малоизвестной станции Обозерской в Архангельской области.Адъютант Героя Советского СоюзаСправедливости ради надо сказать, что клеймо «сын врага народа» не стало препятствием в профессиональной карьере Вадима Константиновича. В 1954 году молодого комвзвода 218-го гвардейского стрелкового полка вызывают в штаб дивизии на собеседование, в результате которого он становится адъютантом Героя Советского Союза генерал-майора Николая Степановича Угрюмова. - Николай Степанович был человеком высокого долга, преданный своей профессии. Честный, справедливый, мужественный и невероятно ответственный, - отмечает папа. - Известные слова «Есть такая профессия - Родину защищать!» из легендарного фильма «Офицеры» очень верно характеризовали моего командира. Для меня это была потрясающая школа жизни. Я горжусь тем, что довелось служить под его началом. Самый молодой командир В 1956 году Вадим Линтварев вступает в должность командира пулеметной роты 215-го гвардейского полка. А через два года становится начальником разведки - заместителем начальника штаба 215-го гвардейского стрелкового полка. Далее перспективного военного командование направляет в Москву на учебу в Военную общевойсковую академию им. Фрунзе. Новая цель: пройти два тура экзаменов, поступить. И снова обещание самому себе: пройти конкурс и учиться на отлично.Свершилось! Вадим Линтварев становится академистом, а затем за успехи в учебе и получателем именных стипендий Михаила Фрунзе и Михаила Кутузова. К концу последнего года обучения, в 1964 году, он получил золотую медаль. Как отличник теперь уже капитан Линтварев приглашен вместе с другими выпускниками-медалистами всех военных академий Советского Союза на торжественный прием в Кремль, к Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву. Чувства зашкаливали: волнение, радость, воодушевление, восторг, счастье! А потом снова военные будни. На этот раз в небольшом волжском городе Костроме, где в то время создавались ракетные комплексы. Город полузакрытый, ракеты, командные пункты располагались глубоко под землей. Вся деятельность была засекречена. Затем вновь учеба - уже на Высших ракетных курсах в академии им. Дзержинского. Итогом образовательного марафона стало назначение в 35 лет (!) командиром ракетного полка стратегического назначения. Достойный сын ОтечестваОдна из страниц в жизни Вадима Константиновича - участие в тушении пожара. А на пожаре - как на войне. И как у всякой войны, есть своя стратегия и тактика: не только ликвидировать огонь, но спасти и сберечь людей. - Горели торфяники. На первый взгляд, совсем не страшно: открытого огня почти нет, только дым. Но внутри он выжигает все на километры. И попадание людей в очаг возгорания фатально, - вспоминает папа. За участие в тушении Вадим Константинович награжден медалью «За отвагу на пожаре».В «военном архиве» полковника Линтварева два боевых пуска по учебным целям в Северном Ледовитом океане и на Камчатке, а также множество других свершений, у которых до сих пор гриф «Совершенно секретно». Очередной зигзаг судьбы - направление в Казань. И семья отбывает по месту службы, где папа более 10 лет возглавлял Штаб гражданской обороны ТАССР. Служба военного нелегка. Это профессия, от которой в прямом смысле зависит покой людей и мирное небо над головой. За звездочками на погонах - невероятное напряжение, огромная ответственность, постоянная боевая готовность, непростые бытовые условия и подорванное здоровье... 35 лет безупречной службы в вооруженных силах, 16 государственных и ведомственных наград, орден Красной Звезды, множество благодарностей и почетных грамот. Папа очень смущается, когда речь заходит о его заслугах, и не любит об этом говорить.Но иногда, разговорившись (а он отменный рассказчик!), достает бережно хранимую коробочку с золотой медалью выпускника «Фрунзенки»: «Это выполненный обет моим учителям стать достойным сыном Родины, - и добавляет: - И моей маме, она была отличница, золотая медалистка Вологодской Мариинской гимназии». 23 февраля Россия отмечает самый мужской праздник - День защитника Отечества. В нашей семье он двойной - мамины именины приходятся на этот день. И мы, дети и внуки, с радостью поздравляем наших родителей.