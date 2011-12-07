Более миллиона татарстанцев смогут доехать от дома до парка за 10 минут

Проект по развитию Казанки позволит более трети населения Татарстана без труда добираться от дома до общественного пространства. Благодаря развитию стратегии, вокруг реки появятся 12 новых парков, путь до которых должен занять 10 минут автомобильной езды, рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«Более трети населения республики проживает в десятиминутной автомобильной доступности к одному из парков стратегии. Этим проектом мы охватываем более миллиона человек», — сказала Зиннатуллина.

Новый проект благоустройства объединит город вокруг первого в стране национального парка в городской черте и охватит территорию в 3 тыс. га от Голубых озер до Волги.

Также в этом году в республике завершилось голосование по выбору территорий для будущих парков. В результате голосования было выбрано 11 районов Татарстана.