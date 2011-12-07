Из Татарстана отправили новых новобранцев в воинские части

Сегодня в рамках весенней призывной кампании из Татарстана на военную службу отправились первые 50 новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

По его словам, первая отправка направлена в Саратовскую область в части РВСН. Всего на службу отправят около трех тысяч новобранцев. А за апрель в воинские части из республики будет отправлено более 200 призывников.

Погодин уверил, что ребята полностью обеспечены всеми мерами безопасности против COVID-19.

Призыв граждан будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля этого года.