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Из Татарстана отправили новых новобранцев в воинские части

50 первых в этом году призывников направились в Саратовскую область в части РВСН.

Сегодня в рамках весенней призывной кампании из Татарстана на военную службу отправились первые 50 новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

По его словам, первая отправка направлена в Саратовскую область в части РВСН. Всего на службу отправят около трех тысяч новобранцев. А за апрель в воинские части из республики будет отправлено более 200 призывников.

Погодин уверил, что ребята полностью обеспечены всеми мерами безопасности против COVID-19.

Призыв граждан будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля этого года.

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