«Мы их социализируем»: на «Неделе добра» в Национальном музее провели мастер-классы для детей с ОВЗ

На «Весенней неделе добра» в музее пройдут экскурсии, интерактивные лекции, занятия, квесты, показы фильмов, музыкальные и литературные вечера, а также мастер-классы и многое другое. Экспозиции Нацмузея и его филиалов посетят подопечные общественных организаций помощи, реабилитационных центров и благотворительных фондов.

Нацмузей уже посетили воспитанники школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями. Они прослушали лекцию с краткой историей Татарстана и прошлись экскурсией по музею.

«Мы уже были в Национальном музее на выставке про космос, было очень интересно, особенно про древний Египет. Хотелось бы еще раз тут побывать», — рассказала одна из экскурсанток Юля. На вопрос корреспондента о том, какие экспонаты им понравились больше всего, дети ответили: «Машинка» и «Самолет».

Тюбетейки, бумажные цветы и планы на будущее

После для детей стартовал мастер-класс «Первоцвет». Детям рассказали про историю национальных татарских головных уборов — калфака и тюбетейки, а также показали экспонаты, связанные с жизнью известного купца Галеева, который внес большой вклад в популяризацию этой одежды. Галеев владел фабрикой национальной обуви и головных уборов, а также возил их на различные международные выставки, каждый раз получая призовые места.

И поскольку часто эти атрибуты одежды украшались узорами в виде цветов, дети получили возможность создать свой собственный цветок из гофрированной бумаги. Младший научный сотрудник музея Ольга Бударина отметила, что впервые проводит мастер-класс для такой большой группы. «На 24 сложных ребенка одновременно я этот мастер-класс делала впервые. Но тем не менее все прошло хорошо, ребята молодцы, слушали очень внимательно. Мы проводим этот мастер-класс с разными людьми, причем это нравится как маленьким детям, так и взрослым», — подчеркнула она.

Ручная работа для этих детей особенно важно — воспитанники школы- интерната уделяют большое количество времени на развитие мелкой моторики. Кто-то из детей рисует, кто-то — лепит, а кто-то — вышивает. Также дети много читают и пишут о прочитанном, или, на крайний случай, рисуют об этом. Воспитательница Лилия Чарышева отметила, что многие занятия в интернате направлены на развитие ребенка и дальнейшую социализацию в обществе. «В процессе обучения мы их социализируем, чтобы по окончанию школы они уже могли работать. Например, они могут шить или заниматься какими-то другими ремесленными делами. Самое главное в нашей работе — это дать возможность человеку самостоятельно вступить во взрослую жизнь. Дети успешно проходят все этапы, они стараются. Мы постоянно стараемся придумать для них что-то новое, чтобы им было интересно».

Весенняя неделя добра организована в 1992 году добровольцами. Они создали ежегодную общественную акцию помощи нуждающимся людям. Сегодня в «Недели» ежегодно участвует более 1 млн. человек, и большинство из них — молодые добровольцы. Посещение экспозиции, выставок Национального музея и его филиалов социально-незащищёнными группами населения организовано совместно с центрами помощи семье и детям, специальными учреждениями образования, общественными организациями инвалидов и ветеранов, реабилитационными центрами для инвалидов и благотворительными фондами.