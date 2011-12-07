Невакцинирующихся людей врач из Челнов сравнила с китами-самоубийцами

Главврач одного из частных медицинских центров в Челнах Лариса Танова высказала свое мнение по поводу людей, отказывающихя от прививки против коронавируса. Неординарные сравнения она описала на своей странице в социальных сетях.

«Есть непонятное очень явление, когда огромное стадо китов вдруг выбрасывается на берег и погибает. <…> То же самое происходит с косулями, оленями, которые вдруг со скалы бросаются на камни, разбиваются вдребезги, то есть целым огромным стадом. Что это за явление? Почему возникает такое коллективное самоубийство — загадка. <…> Какое-то стадное сумасшествие возникает», — начала свой рассказ Танова опубликованном видеоролике.

«Смотря на то, что происходит у нас в России, мне кажется, что возникает какое-то сумасшествие», продолжила она, аргументируя свое мнение ростом заболеваемости COVID-19», — также отметила врач.

Врач привела статистику и напомнила о больницах, где одну переоборудовали под лечение зараженных коронавирусом, а вторую — горбольницу № 2 — так и не открыли: «Ее никто не собирается открывать, потому что заболеваемость растет. Так как? У нас же есть инструмент сейчас. У нас же есть прививки». В связи с этим Танова выразила свое недоумение по тому, что люди отказываются от них, добавив, что смертей от вакцины в России еще не было.

По мнению Тановой, называть вакцину непроверенной неверно, так как все этапы уже пройдены.

«3,6 млн людей в мире, 60 стран признали прививку „Спутник“, привились и получили отличные результаты», — уверила она, заявив, что вакцина является не гарантией от болезни, а гарантией от смерти и тяжелых форм заболевания.

Затем женщина привела в пример Израиль, где привилось уже 50% населения. При этом в челнинских больницах больше пациентов, чем в той стране.

Напомним, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 215 133 человека, вторую дозу препарата из них получили — 129 061.