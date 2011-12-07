Политолог Андрей Большаков: «День тишины перед выборами утратил какой-либо смысл в эпоху Интернета»

Политолог из Татарстана Андрей Большаков высказал свое мнение по поводу отмены дня тишины при многодневном голосовании.

«Проконтролировать соблюдение дня тишины очень сложно. Например, что делать, если агитационные материалы размещены в пятницу вечером на поверхностях (стенах домов, заборах) при подходе к избирательному участку? Высылать бригады коммунальщиков ночью убирать этот вид рекламы?», — написал Болшаков.

Также спикер добавил, что из-за соцсетей и Интернета контроль над агитацией сводится к нулю и день тишины перед выборами утратил какой-либо смысл.