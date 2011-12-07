Советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов скончался от коронавируса

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Накануне на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе мэрии Казани.
Сообщается, что последние три недели Хафизов находился в больнице. Причиной его кончины стало осложнение от коронавируса.
При жизни он являлся членом общественной палаты РТ, работал журналистом, а также был председателем Татарстанского отделения Императорского православного Палестинского общества. Хафизов активно участвовал в возвращении Казанской иконы Божией Матери в Казань.