Советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов скончался от коронавируса

Накануне на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе мэрии Казани.

Сообщается, что последние три недели Хафизов находился в больнице. Причиной его кончины стало осложнение от коронавируса.

При жизни он являлся членом общественной палаты РТ, работал журналистом, а также был председателем Татарстанского отделения Императорского православного Палестинского общества. Хафизов активно участвовал в возвращении Казанской иконы Божией Матери в Казань.