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Советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов скончался от коронавируса

Последние три недели Хафизов находился в больнице.

Накануне на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе мэрии Казани.

Сообщается, что последние три недели Хафизов находился в больнице. Причиной его кончины стало осложнение от коронавируса. 

При жизни он являлся членом общественной палаты РТ, работал журналистом, а также был председателем Татарстанского отделения Императорского православного Палестинского общества. Хафизов активно участвовал в возвращении Казанской иконы Божией Матери в Казань.

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