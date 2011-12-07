В день Республиканского ифтара для нуждающихся будут розданы дополнительные ифтар-боксы

В день IX Республиканского ифтара для нуждающихся татарстанцев будут розданы дополнительные ифтар-боксы. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Напомним, что в этом году вечерний прием состоится 11 мая в международном выставочном центре Kazan Expo. В нем соберутся около пять тысяч верующих — от представителей бизнеса до людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день на стадионе «Ак барс Арена» организаторы ифтара раздадут для нуждающихся дополнительные ифтар-боксы.

Всего для встречи гостей, организации чтения коллективного намаза, подачи блюд и последующей уборки привлечены 500 волонтеров от 16 лет.

Также в духовном управлении мусульман сообщили, что на организацию разговления постящихся гостей организаторы ифтара открыли сбор средств. «Каждый может накормить постящихся мусульман, перечислив средства, и получить за это большое воздаяние. Сумма пожертвования не является фиксированной, а может быть перечислена, исходя из возможностей желающего», — сказано на сайте.