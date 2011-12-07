В Татарстане могут возбудить уголовное дело на торговую сеть за продажу сыра-фальсификата

Эксперты Госалкогольинспекции Татарстана передали полицейским информацию об одной из торговых сетей, которая продавала сыр-фальсификат. При этом на этикетке продукта значился республиканский завод-изготовитель, который не занимается производством такого вида сыра.

«Мы сделали запрос на завод и получили ответ, что завод его не производит. Он продавался под видом Алексеевского молочного завода», — рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Эксперты выяснили, что в сыре-фальсификата не было молочных жиров, а только растительные. Однако на упаковке значилась информация о якобы соответствии продукта ГОСТ, что вводило покупателей в заблуждение. Продукт до сих пор поставляется на прилавки сети.

Информация о торговой сети в данном случае не разглашается в интересах следствия. Однако известно, что сыр-фальсификат на самом деле производился на промбазе на улице Тэцевская в Казани.