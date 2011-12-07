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В Татарстане могут возбудить уголовное дело на торговую сеть за продажу сыра-фальсификата

Известно, что торговая сеть продавала сыр под маркой одного из Татарстанских молочных заводов, который не занимается производством сыров.

Эксперты Госалкогольинспекции Татарстана передали полицейским информацию об одной из торговых сетей, которая продавала сыр-фальсификат. При этом на этикетке продукта значился республиканский завод-изготовитель, который не занимается производством такого вида сыра.

«Мы сделали запрос на завод и получили ответ, что завод его не производит. Он продавался под видом Алексеевского молочного завода», — рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова. 

Эксперты выяснили, что в сыре-фальсификата не было молочных жиров, а только растительные. Однако на упаковке значилась информация о якобы соответствии продукта ГОСТ, что вводило покупателей в заблуждение. Продукт до сих пор поставляется на прилавки сети. 

Информация о торговой сети в данном случае не разглашается в интересах следствия. Однако известно, что сыр-фальсификат на самом деле производился на промбазе на улице Тэцевская в Казани.

КВ
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