Врачи РТ подтвердили еще 37 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 22 апреля текущего года зарегистрировано 20 170 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 37 новых случаев. Всего выздоровел 17 263 пациента, в том числе 29 — за последние сутки. Прививку от коронавируса сделали 215 133 человека, вторую дозу препарата из них получили – 129 061.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.