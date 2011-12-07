Казанские влюбленные торговали запрещенными веществами

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В подъезде одного из домов, расположенных на казанском проспекте Победы, задержан безработный, прежде судимый, 42-летний гражданин. Во время досмотра у мужчины нашли и изъяли примерно 50 грамм синтетического наркотика.
При обыске арендуемого жилья, в котором злоумышленник обитал вместе с 24-летней возлюбленной, стражи порядка отыскали еще 14 грамм психоактивных средств. Преступный тандем был препровожден в полицию. Впоследствии выяснилось, что задержанные покупали наркотики в онлайн-магазине. Затем фасовали малыми порциями и сбывали на территории столицы РТ, используя «закладки».
Оба подозреваемых арестованы. Возбуждено уголовное дело. К слову, мужчина числился в федеральном розыске. Ему инкриминируют угрозу убийством.