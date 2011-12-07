Казанцы не спешат в фитнес-центры

Корреспонденты «Казанских ведомостей» узнали, при каких условиях можно «потягать железо» и как залы бьются за потенциальных клиентов.

Фитнес-центры в Татарстане повесили замки на входные двери еще 26 марта. Месяц татарстанцам приходилось поддерживать форму в домашних условиях: только в конце апреля власти добавили в систему SMS-пропусков возможность заниматься спортом на открытом воздухе в утренние часы.

Дабы узнать, как живут залы в первые дни после послабления, мы отправились в центр Казани — в один из фитнес-клубов.

На входе к услугам клиентов стоит флакон с антисептиком, а весь персонал соблюдает масочно-перчаточный режим. Татарстанские власти разрешили посещать фитнес-центры, но только в режиме индивидуальных тренировок — не более одного клиента на одного тренера, поэтому в тренажерном зале замечаем всего 6 посетителей.

Олеся Клопова имеет 8-летний тренерский стаж, а в этом клубе работает уже 6 лет. Она сетует, что до пандемии, в марте, начинался самый сезон и был приток клиентов. С началом ограничительных мер их абонементы заморозили и продлили.

— Во время пандемии в режиме онлайн реализовывались групповые программы — тренеры вели по несколько занятий в день. За это время у нас появились новые клиенты, пусть и дистанционно. Я вела силовые тренировки, давала силовые упражнения. Это функциональный тренинг и тренировки по растяжке, — вспоминает Олеся.

Малочисленность посетителей позволяет не просто соблюдать социальную дистанцию — расстояние между ними подчас в 5 метров, а то и более. Как тренеры, так и посетители имеют перчатки и маски. Имеются санитайзеры. Полы и инвентарь регулярно протирают антисептическими растворами.

— Клиенты за дни самоизоляции немного поправились, — делится наблюдениями тренер. — Мы это исправляем: до пандемии у каждого был определенный результат, а сейчас мы на несколько ступеней вернулись обратно. Постепенно, от простого к сложному, повышаем нагрузку. Делаем акцент на укреплении связок, улучшении растяжки и повышении тонуса.

Во время режима самоизоляции Олеся Клопова рекомендовала клиентам не злоупотреблять сладким, алкоголем, поддерживать правильный рацион питания: избегать жирной, соленой, жареной пищи. Среди советов — не переставать пить рыбий жир, витамины, добавки с цинком, кальцием, магнием. Тот, кто придерживался этих установок, вернулся с «карантикул» в неплохой форме.

— Полной загрузки сейчас не наблюдаем, после карантина у многих нет финансовой возможности заняться спортом, — сетует руководитель отдела продаж фитнес-клуба Валерия Олтаржевская. — Люди стали реже решаться на покупку чего-либо, многие сферы услуг просели за время пандемии. Основная целевая аудитория у нас — студенты. Также хорошо реализовывались корпоративные абонементы, но многие компании не работают либо перевели сотрудников на удаленный режим, отсюда спад.

Сейчас фитнес-клуб работает на упреждение: клиентам предлагают купить абонементы со скидками до 50%.

В новых реалиях индивидуальная тренировочная сессия длится час. К услугам клиентов — не более 10 наставников. Получается, что за день через каждого тренера проходит 2 — 3 человека. Стоит такое удовольствие от 800 до 1500 рублей.

Нынешнее снятие части ограничений отчасти позволит татарстанским фитнес-центрам попытаться выйти из финансовой ямы, связанной с «карантикулами». А вот возобновления допандемического потока клиентов, похоже, придется ждать еще долго. Большинство студентов, среди которых тренажерки очень популярны, вернутся в город не раньше осени, да и то при условии, что дистанционное обучение не продлят. Остальным же горожанам придется проводить ревизию своих расходов, сокращая необязательные траты. Открытым остается вопрос: сколько игроков фитнес-индустрии в итоге смогут приспособиться и пережить этот кризис?