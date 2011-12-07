Победители конкурса «Тайна черного пакета» получили долгожданные призы

И хотя победители были объявлены в газете давно, пандемия коронавируса и объявленный режим самоизоляции внесли коррективы в работу редакции. До середины мая прием посетителей был под запретом, так что пригласить победителей конкурса мы смогли только тогда, когда ограничения были немного смягчены. Искренне благодарим наших подписчиков за проявленное терпение и понимание ситуации!

Надо сказать, что в число победителей и на этот раз попали те, кто уже не раз принимал участие в редакционных конкурсах и занимал призовые места. Например, Ануза Азгаровна Курмашева из Апастовского района Татарстана становилась не только победителем «Тайны черного пакета», но и благодаря победе в новогоднем конкурсе съездила в резиденцию Кыш Бабая. А вот другая наши читательница Марина Семеновна Андрякова – в августе этого года она отметит свое 90-летие, впервые приняла участие в конкурсе и по счастливой случайности тоже оказалась в рядах выигравших продуктовый набор.

По традиции, все победители из числа угадавших зашифрованные продукты получили заслуженные призы – наборы со всеми 15 продуктами, обозначенными в купоне. Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поблагодарила приехавших в редакцию читателей и пожелала им участия и победы в других конкурсах.

Подробности о том, как проходило награждение победителей, читайте в ближайшем номере четверга.