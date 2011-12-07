Татарстанские росгвардейцы поймали женщину, находившуюся в федеральном розыске

В Советском районе Казани сотрудники городского УВО Росгвардии по Татарстану поймали злоумышленницу, находившуюся в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, примерно в 5 часов за полдень, исследуя жилой сектор, расположенный на ул. Гвардейской, сотрудники патрульного экипажа обнаружили неизвестную, отличавшуюся подозрительным поведением.

Заприметив патрульных, женщина занервничала, опустила голову на грудь и начала судорожно копаться в своей сумке. Гвардейцы решили проверить документы у незнакомки. Оказалась, что 40-летняя жительница столицы РТ, начиная с 23 марта нынешнего года, объявлена в федеральный розыск. Злоумышленница была осуждена за кражу и при этом не совершала обязательных явок в ОВД. Задержанную препроводили в полицию для дальнейшего перепоручения инициаторам розыска. А также для осуществления процедуры принятия процессуального решения.