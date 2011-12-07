ЦИК РФ возобновил подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ

ЦИК РФ возобновил работу по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно информации, представленной в документе, избиркомы вновь могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг, а также по дополнительным выплатам членам избиркома. Кроме того, МИД и минобороны РФ возобновят финансирование избиркомов за рубежом.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Ранее сообщалось, что предполагаемой датой проведения голосования может стать 24 июня.