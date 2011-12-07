Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ЦИК РФ возобновил подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ

Предполагаемая дата голосования – 24 июня.

ЦИК РФ возобновил работу по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно информации, представленной в документе, избиркомы вновь могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг, а также по дополнительным выплатам членам избиркома. Кроме того, МИД и минобороны РФ возобновят финансирование избиркомов за рубежом.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Ранее сообщалось, что предполагаемой датой проведения голосования может стать 24 июня. 

КВ
Лента новостей