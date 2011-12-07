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Директор казанской гимназии: Признание детей важнейшим приоритетом госполитики страны сможет гарантировать подрастающему поколению всестороннее развитие

В Конституцию РФ планируют внести поправку о признании детей важнейшим приоритетом госполитики России.

Поправка к Конституции РФ о признании детей важнейшим приоритетом госполитики страны сможет гарантировать подрастающему поколению возможность на получение качественного образования, считает директор казанской татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани Камария Хамидуллина. Об этом пишет ИА «Татар-Информ».

«"Все хорошее — детям" — этот принцип всегда существовал, но не всегда выполнялся, оставался просто лозунгом многие годы», — сказала Хамидуллина.

Она также подчеркнула, что всестороннее развитие детей — основа этого принципа — часто становится доступно не каждой семье. Поправка в Конституцию РФ поспособствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, а также положительно отразится на воспитании патриотизма, гражданственности и уважения к старшему поколению.

КВ
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