Общероссийская «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби в 12.15

Общероссийская «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени.

Время «12.15» выбрано не случайно: именно в это время правительство обратилось к гражданам с сообщением о нападении нацистской Германии на СССР.

«Минута молчания» — символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. В знак благодарности и почтения к жертвам Великой Отечественной войны вся страна приостановит повседневную деятельность на короткое время и вспомнит героев.