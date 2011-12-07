Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Общероссийская «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби в 12.15

В это время правительство обратилось к гражданам с сообщением о нападении нацистской Германии на СССР.

Общероссийская «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени.

Время «12.15» выбрано не случайно: именно в это время правительство обратилось к гражданам с сообщением о нападении нацистской Германии на СССР.

«Минута молчания» — символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. В знак благодарности и почтения к жертвам Великой Отечественной войны вся страна приостановит повседневную деятельность на короткое время и вспомнит героев. 

КВ
Лента новостей