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Шаймиев: «Главное — чтобы все положения Основного закона неукоснительно соблюдались»

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

Предложенные поправки в Конституцию РФ должны неукоснительно соблюдаться, в том числе право народов на сохранение родных языков, считает госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

«Гарант Конституции — наш Президент — всегда подчеркивает значимость родного языка, языка матери, для каждого народа», — уточнил Шаймиев.

Он так же считает, что Конституция с поправками нацеливает на работу на одной волне с Путиным, что является залогом стабильности и развития страны.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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