Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанца накажут за кражу мороженого

Мужчина стащил две сотни упаковок сладкого кушанья из частного магазинчика.

Житель столицы РТ попался стражам порядка на хищении из мини-магазина 200 пачек мороженого. Об этом сообщает УМВД РФ по Казани.

Днем ранее в правоохранительные органы обратилась 76-летняя хозяйка магазина. Гражданка заявила, что неизвестный сломал защитные роллеты в ее торговом киоске и украл оттуда более 200 единиц товара.

Злоумышленника удалось задержать практически сразу же. Как выяснилось, им оказался 29-летний казанец. Мужчина признался в содеянном и заявил, что собирался сбыть молокопродукт.

Подозреваемому инкриминируется кража. В отношении него избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

КВ
Лента новостей