Татарстанца накажут за кражу мороженого

Житель столицы РТ попался стражам порядка на хищении из мини-магазина 200 пачек мороженого. Об этом сообщает УМВД РФ по Казани.

Днем ранее в правоохранительные органы обратилась 76-летняя хозяйка магазина. Гражданка заявила, что неизвестный сломал защитные роллеты в ее торговом киоске и украл оттуда более 200 единиц товара.

Злоумышленника удалось задержать практически сразу же. Как выяснилось, им оказался 29-летний казанец. Мужчина признался в содеянном и заявил, что собирался сбыть молокопродукт.

Подозреваемому инкриминируется кража. В отношении него избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.