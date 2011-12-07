В Казани к концу июня ликвидируют аварийно-опасные участки

В Казани к концу июня планируют ликвидировать все аварийно-опасные участки дорог, сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«По итогам 2019 года на территории города выявлен 141 аварийно-опасный участок», — сказал он.

Шакиров также отметил, что за пять месяцев этого года в столице Татарстана зарегистрировано 575 ДТП, в которых 20 человек погибли, еще 655 пострадали.

Исполком совместно с ГИБДД проанализировали все аварийные участки и сформировал мероприятия по их устранению: установить 830 недостающих знаков, нанести дорожную разметку, установить 3,5 тыс. ограждений, установить искусственные неровности и освещение, установить и реконструировать 23 светофора, изменить организацию дорожного движения, построить тротуары и пешеходные переходы.

Шакиров также уточнил, что адаптивные светофоры будут установлены, в том числе, на улице Профсоюзной.