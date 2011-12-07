В Казани в исправительную колонию пытались доставить 35 мобильных телефонов

В Казани задержали злоумышленников, пытавшихся доставить в исправительную колонию 35 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

«Злоумышленники предприняли попытку передать средства сотовой связи и комплектующие к ним осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 19 города Казани», — отметили в ведомстве.

Гаджеты обнаружены при досмотре на транспортном КПП автомобиля, доставлявшего на производство профильные трубы.

Всего сотрудники УФСИН обнаружили 35 мобильных телефонов, 9 сим-карт, гарнитуру и зарядные устройства.

По факту произошедшего проводится проверка.