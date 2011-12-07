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В Татарстане долги по зарплате сократились еще на 12,5 миллиона рублей

ООО «Агроидея» Лениногорского района Татарстана рассчиталось по долгам по зарплате.

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, 106 работников «Агроидеи», наконец, получили задерживаемую зарплату. Общая сумма погашенного долга составила 12,56 миллиона рублей.

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