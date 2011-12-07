В Татарстане выявили 39 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели два человека», — уточнили в штабе.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане COVID-19 диагностировали у 4 231 человека, из них 3 647 выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом достигло 592 280 человек (+7 600 за сутки), из них выздоровели — 344 416 человек (+4 705), скончались — 8 206 (+95).