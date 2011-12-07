Жителей РТ призывают сдавать плазму крови

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Республиканские врачи, перенесшие COVID-19, первыми сдали плазму крови с целью помочь прочим больным, страдающим аналогичным заболеванием. Об этом на пресс-конференции, прошедшей на площадке ИА «Татар-информ», сообщила шеф клиники анестезиологии и реанимации РКБ Айнагуль Баялиева.
«Первыми донорами у нас стали хирурги и другие переболевшие доктора. Те же самые граждане являются вторыми донорами плазмы. Несмотря на то, что исцелившихся пациентов уже довольно много в Казани», — заявила выступавшая.
На сегодняшний день осуществлено переливание плазмы уже 17 пациентам в столице РТ и в Набережных Челнах.
Баялиева обратилась к татарстанцам, победившим коронавирус, с просьбой сдавать плазму крови для спасения жизней, находящимся в опасности. Согласно ее утверждению , сдача жидкой части крови — бесценный вклад, который может сделать каждый выздоровевший.