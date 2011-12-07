Санатории Татарстана были отмечены 8 золотыми медалями на форуме «Здравница»

Восемь санаториев республики получили золотые медали ХХ форуме «Здравница-2021», который завершился в Москве.

Так, золотую медаль в номинации «Лучшая специализированная здравница» получил санаторий «Ливадия», а «Лучшей здравницей для семейного отдыха» стал санаторий «Шифалы Су-Ижминводы», а лучшим в технологии санаторно-курортного лечения был назван «Бакирово». Отмечены были также «Ромашкино», «Ян» и «Лениногорский». Некоторые санатории получили золотые медали в различных номинациях дважды.

Также восемь здравниц республики получили серебряные медали.

Президент Национальной курортной ассоциации академик Александр Разумов на стендах выставки особо отметил огромный вклад в реабилитации больных, перенёсших ковид, а также динамичное развитие санаториев Татарстана.