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Санатории Татарстана были отмечены 8 золотыми медалями на форуме «Здравница»

Президент Национальной курортной ассоциации особо отметил огромный вклад в реабилитации больных, перенёсших ковид.

Восемь санаториев республики получили золотые медали ХХ форуме «Здравница-2021», который завершился в Москве.

Так, золотую медаль в номинации «Лучшая специализированная здравница» получил санаторий «Ливадия», а «Лучшей здравницей для семейного отдыха» стал санаторий «Шифалы Су-Ижминводы», а лучшим в технологии санаторно-курортного лечения был назван «Бакирово». Отмечены были также «Ромашкино», «Ян» и «Лениногорский». Некоторые санатории получили золотые медали в различных номинациях дважды.

Также восемь здравниц республики получили серебряные медали.

Президент Национальной курортной ассоциации академик Александр Разумов на стендах выставки особо отметил огромный вклад в реабилитации больных, перенёсших ковид, а также динамичное развитие санаториев Татарстана. 

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