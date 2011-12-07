Врачи РТ подтвердили еще 32 случая заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 22 июня текущего года зарегистрировано 22 153 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 32 новых случая. Всего выздоровело 19 743 пациента, в том числе 101 за последние сутки. 8 человек госпитализированы, 24 получают лечение на дому.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.