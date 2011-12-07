Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев наездов на пешеходов

Казанские полицейские ищут свидетелей двух ДТП, произошедших случились 21 июля по улицам Рауиса Гареева и Кулахметова. Виновники с места аварий скрылись, передает пресс-служба исполкома.

Первый случай наезда был зафиксирован в 3:13 часов утра во дворе дома по улице Р. Гареева, 90/2. Водитель «Киа Серато» не выбрал безопасную скорость и наехал на 22-летнего парня, у которого в последствии выявили многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Второй случай произошел уже в 20:00 вечера на пешеходном переходе возле дома по улице Кулахметова, 25/2. У потерпевшего после ДТП появилось несколько ушибов и ссадин правого плеча, левой лобной и скуловой областей.

Увидевших просят откликнуться по телефонам: +7(843) 533-38-19 и +7(843) 533-38-48.