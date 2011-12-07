Готовимся к «Есенинской неделе»

В рамках Недели стартовала акция «Рисуем Есенина». Принять участие в ней могут все желающие. Для этого необходимо отправить фото своих авторских работ, посвященные Сергею Есенину и его творчеству, в

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, на электронную почту: info@museum-esenin.ru и на своих страницах в соцсетях под хештегом #РисуемЕсенина. Работы принимаются до 31 августа. Также стартовала литературная акция - «Читаем Есенина». Запишите на видео любимое стихотворение Сергея Есенина и выложите ролик в соцсетях под хештегом #ЧитаемЕсенина.