Известные россияне прочтут онлайн главы из романа Шолохова «Они сражались за родину»

Онлайн-акция Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова приурочена к 115-летию со дня рождения писателя и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Главы романа прочитают 115 известных, уважаемых деятелей культуры, искусства, спорта и политики России. По информации пресс-службы Национального музея РТ, акция продлится до конца 2020 года. Увидеть и услышать, как звезды читают страницы романа «Они сражались за родину», можно на интернет-ресурсах Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.



