Молодым семьям в РТ расширили дорогу к соципотеке

Такое решение принял Президент РТ Рустам Минниханов. Во вторник на брифинге в Доме Правительства республики подробнее рассказали о мерах по повышению доступности жилья.

Первым слово взял министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он напомнил, как в начале двухтысячных годов в Татарстане вводился в строй 1,5 млн квадратных метров жилья в год. В 2010-м удалось преодолеть планку в два миллиона, а за прошедшее десятилетие достигнута отметка в три миллиона квадратных метров.

- Никто не в силах спланировать свою жизнь на 25 - 30 лет, когда берет кредит на жилье, - рассуждал министр. - Но я призываю спокойно относиться к этому, получить жилье и потихоньку за него рассчитываться. Наши родители такой возможности не имели: они сначала проживали жизнь, а под занавес получали квартиры.

Несколько десятилетий назад в стране возводилось жилье по социальному найму, индивидуальные дома и кооперативное жилье. Сейчас палитра новостроек стала разнообразнее, а мощности республиканских предприятий по производству строительных материалов полностью покрывают потребности строительных компаний.

Меры поддержки федеральных властей строительной отрасли в период пандемии оказались эффективными. В первую очередь речь идет о ставке в 6,5% годовых по ипотеке при покупке жилья в строящихся домах.

- Анализ показывает, что есть устоявшаяся норма, 220 - 260 кредитов в неделю. А 260 кредитов в неделю - это в месяц тысяча, - отметил Фарит Ханифов.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов в своем выступлении привел статистику, по данным которой сегодня нуждающимися в улучшении жилищных условий являются около 6 тыс. молодых семей по всему Татарстану. Некоторые из них уже заявились на участие в госпрограммах, другие претендуют на получение государственной поддержки.

- Больше 53% молодежи экономически активного возраста старше 24 лет называют в числе главных приоритетов для молодой семьи хорошие жилищные условия. Больше 18% опрошенных обозначили свою потребность в собственном жилье. Более половины опрошенных молодых людей в возрасте 14 - 30 лет проживают с родителями. Только 19% молодых пар проживают отдельно от родителей или родственников, - привел данные соцопросов министр.

В новой программе, ориентированной на молодые семьи, смогут участвовать полные и неполные семьи, воспитывающие одного и более детей. Одному из супругов должно быть меньше 35 лет, а на одного члена семьи должно приходиться меньше 18 кв. м жилой площади. Среди обязательных условий - проживание и работа на территории Татарстана, платежеспособность, ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума. Первоначальный взнос составит 10% от нормативной стоимости жилья, но до 1 сентября молодой семье нужно будет внести в качестве первоначального взноса лишь 5% стоимости будущей квартиры.

Квартиру молодые семьи смогут выкупить за 28,5 лет. Норматив на семью из двух человек - 42 кв. м, на семью из трех и более человек - по 18 кв. м на каждого.

- Новая программа социальной ипотеки для молодых семей стала четвертым вариантом государственной поддержки для улучшения жилищных условий, - подчеркнул Дамир Фаттахов.

В частности, в республике на условиях федерального софинансирования действует программа безвозмездной субсидии. По ней молодые семьи могут получить от государства субсидию в размере до 35% стоимости жилья. За последние 16 лет такой поддержкой государства воспользовались 7,8 тыс. семей. К примеру, молодая семья из трех человек может получить по этой программе субсидию в 1 млн рублей.

Другой механизм ориентирован, среди прочих, и на семьи, проживающие в сельской местности, - это беспроцентный заем до 60% от стоимости жилья сроком до 15 лет. В том числе предусмотрена возможность завершения строительства индивидуального жилого дома, принадлежащего молодой семье. Так, молодая семья из трех человек может получить до 1,7 млн рублей, семья из 5 человек - до 2 млн 860 тыс. рублей на условиях беспроцентной рассрочки.

Третьим механизмом стал конкурс среди лидеров молодежной политики Татарстана.

Исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» Марат Зарипов добавил, что в этом году им предстоит построить около 5 тыс. квартир. Большую часть возведут в Казани.

- Одно из относительно новых направлений нашей деятельности - это строительство арендного жилья, которое предназначено для привлечения и закрепления молодых специалистов в городах и районах. Это врачи, учителя, работники агропромышленного комплекса. Данная программа способствует обеспечению трудовой мобильности специалистов, возможности их развития и карьерного роста, - подытожил Марат Зарипов.