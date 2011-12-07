Пандемия приучила татарстанцев раньше просыпаться и больше работать

Выяснилось, что ограничения марта-мая 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, довольно сильно отразились на обычном распорядке дня большей части татарстанцев.

Так, например, больше трети опрошенных — 38% рассказали о том, что в будние дни стали просыпаться раньше 6 утра. Еще почти одну треть опрошенных относят себя к категории полуночников: 29,5% опрошенных ложатся спать позже полуночи.

Постоянно недосыпают 28% татарстанцев.

А вот отношение к своей работе у большинства жителей Татарстана довольно оптимистичное: выполнение служебных обязанностей приносит удовольствие 53,7% татарстанцам.

Знаковая деталь: 23,9% опрошенных татарстанцев заявили о том, что работают больше своих родителей. При этом 16,4% считают, что выполняют свои служебные функции лучше своих родителей, а 26,2% заявили, что справляются с работой быстрее представителей старшего поколения.