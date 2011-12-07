Татарстанских школьников и студентов приглашают принять участие в программе «Сириус.Лето»

Татарстанских школьников приглашают принять участие в программе «Сириус.Лето», сообщают организаторы.

«Наша цель — помочь школьникам в рамках „Сириус.Лето“ найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными проблемами науки, технологий, приоритетных отраслей. Наставники помогут ребятам погрузиться и разобраться в этой задаче, будут сопровождать их в течение года», — рассказала руководитель проекта Елена Шмелева.

Проекты для программы предложат индустриальные компании и научно-исследовательские институты — «заказчики» работ. Для решения кейсов школьники объединятся в команды под руководством студентов — проектных менеджеров или наставников, которых утвердят заказчики.

Принять участие в конкурсе могут ученики 8-11 классов и студенты старших курсов. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Сириус.Онлайн.

Сбор проектов от партнеров продлится до 01 августа. Регистрация наставников и школьников — с 24 июня до 01 августа. Выбор проекта студентом — с 01 июля до 01 августа. Работать над проектами участники будут в течение всего учебного года.

Напомним, 23 июля в ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция посвященная программе «Сириус.Лето».