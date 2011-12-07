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В Казани на выступление авиации на празднике «Я выбираю небо» потратят 2,3 млн рублей

Тендер с соответствующей информацией опубликован на сайте госзакупок.

В Казани на выступление авиации на празднике «Я выбираю небо» потратят 2,3 млн рублей. Тендер с соответствующей информацией опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ОАО «Казанская ярмарка». Исполнителем назначен ИП Самохвалов Дмитрий Игоревич из Махачкалы.

В техзадании уточняется, что выступление авиации должно длиться полчаса. Организатору предлагается две программы в зависимости от погодных условий.

Также «Казанская ярмарка» опубликовала еще один тендер на выступление мототехники на авиационном празднике. Исполнителю предлагают 120 тыс. рублей.

Выступление мототехники займет три часа и пройдет возле «Чаши», сказано в техзадании.

Напомним, авиационный праздник «Я выбираю небо» пройдет 25 июля у Центра семьи «Казан». Начало мероприятий запланировано на 15.00.

КВ
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