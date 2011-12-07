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В Татарстане более 40 тысяч семей улучшат жилищные условия уже в этом году

В 2020 году благодаря успешной реализации в Республике Татарстан национального проекта «Жилье и городская среда», свои жилищные условия улучшат 40 042 семьи жителей республики, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

К 2024 году такой показатель, как средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на одного жителя в Татарстане составит 31,3 квадратного метра. В целом по России к 2024 году, согласно прогнозам, аналогичный показатель достигнет 30,3 квадратных метра на человека.

КВ
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