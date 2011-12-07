Роспотребнадзор РТ: В течение трех дней прибывшие из-за рубежа пассажиры должны пройти тестирование на COVID-19

Казань открыта для международных перелетов, однако туристам, прибывающим в Россию необходимо придерживаться определенного алгоритма действий, чтобы не допустить завоза коронавируса и не получить штраф. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня дается уведомления о том, что в течение трех календарных дней прибывшие из-за рубежа пассажиры должны пройти тестирование и подгрузить результат на портал государственных услуг», — рассказала Авдонина.

Сначала все пассажиры, прилетевшие в Россию на самолете, должны заполнить анкету в госуслугах в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Сделать это нужно еще до вылета при покупке билета до прохождения регистрации на рейс.

После прибытия, прибывшие должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус методом ПЦР и загрузить результаты на Госуслуги.

При ухудшении здоровья в течение 14 дней со дня прилета — немедленно обращаться в больницу.

При выявлении коронавируса, нужно самоизолироваться на две недели и, по возможности, исключить контакты с семьей и другими людьми.

При игнорировании данных предписаний, гражданина ждет штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей. А при действиях, повлекшим причинения вреда здоровью или смерть человека, — штраф от 150 до 300 тыс. рублей.