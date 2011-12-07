Росгвардейцы дали старт масштабным рейдам на выявление нарушителей в осенний сезон охоты

Росгвардейцы совместно с представителями Госкомитета РТ по биоресурсам дали старт масштабным рейдам, направленным на выявление нарушителей в осенний сезон охоты.

Всего в Татарстане охота разрешена на 93 охотничьих территориях. У охотников будут проверять разрешение на ружья, на условия их траспортировки и ношения. Оружие должно быть разряжено и находиться в предназначенном чехле. Особое внимание также будут уделять на соответствующие документы для их пользования.

В противном случае на владельцев могут быть составлены протоколы по статье «Нарушение условий хранения и ношения оружия», а огнестрельное оружие изымут.

На сегодняшний день проверены несколько десятков охотников, осмотрены их автомобили и лодки. Наиболее распространенным стало нарушение правил перевозки оружия. Чаще всего ружья везли без чехлов и заряженными.

В Тукаевском районе росгвардейцы задержали охотника, который вышел «на дичь» с ружьем без документов. У нарушителя изъяли оружие и составили на него административный протокол по статье «Незаконное хранение и ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия».

Профилактические рейды будут проводиться до 31 декабря 2020 года, передает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.