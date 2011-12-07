Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная Татарстана забрала диплом и кубок 1-й степени в чемпионате WorldSkills Russia-2020

Также республика завоевала 38 золотых медалей, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей и 29 медальонов за профессионализм.

Стали известны итоги Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2020.

В этом году соревнования проходили в дистанционно-очном формате. По всей стране с 6 по 21 сентября участники показывали свои умения и навыки по 201 компетенциям. В 158 из них приняла участие сборная Татарстана в составе 205 участников.

Накануне в зачёте региональных сборных были объявлены лидеры рейтинга «Кубок регионов России», где Татарстан получил диплом и кубок 1-й степени. Также республика завоевала 38 золотых медалей, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей и 29 медальонов за профессионализм.  

В работе ЦУС в Казани были задействованы 129 экспертов по 32 компетенциям.

КВ
Лента новостей