В Татарстане один из самых низких показателей инфляции в Приволжском округе

В Национальном банке по РТ сообщили, что с июля текущего года, увеличившись на 0,4 процентных пункта, темп роста цен в августе составил 3,2%. Это один из самых низких показателей в Приволжском округе.

Причиной тому стало восстановление потребительского спроса и рост издержек производителей. Это привело к повышению цен на легковые автомобили до 3,9%, на холодильники – 5,8%, на стиральные машины – 8,1%, на мебель – 0,9%. В августе продовольственная инфляция составила 4,0%, непродовольственная – 3,3%, инфляция в сфере услуг – 1,9%.

Также месяцем ранее произошла индексация тарифов на газ, что привело к увеличению прироста цен на газоснабжение до 3,0%. Прирост цен на жилищно-коммунальные услуги в августе этого года составил 3,0% после 2,6% в июле.

В целом, на фоне оживления потребительского спроса после смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19, годовая инфляция в РФ в августе составила 3,6%.

По прогнозу Банка России, к концу 2020 года цены в среднем вырастут на 3,7–4,2%.