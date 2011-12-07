«Ак Барс Арена» обновит фанатские ограждения на трибунах

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«Ак Барс Арена» проведет демонтаж старых фанатских ограждений на новые металлические решетчатые панели высотой два метра. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Также подрядчик должен обновить здания пропускных пунктов, некоторые элементы инженерных сетей, установить новые ограждения и ливневые канализации.
Начальная цена тендера установлена в размере 7,9 млн рублей. Срок окончания установлен на 28 сентября, сейчас проходит этап подачи заявок.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс Арена» задолжала подрядчикам 5 млн рублей.